Спливли несподівані подробиці жахливої ДТП, в якій загинув велосипедист, а винуватець аварії сховав його тіло в багажник і поїхав
Як з'ясувалося, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, а також він виявився сином екс-начальника місцевої поліції і колишнім АТОвцем.
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Вона повідомила, що смертельний наїзд трапився ввечері 2 січня з вини п'яного водія, а слідство не бере участі в розслідуванні справи, так як батько вбивці – колишній керівник поліції Великомихайлівського району.
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"П'яний за кермом до смерті збив сина мого чоловіка минулої ночі. Батько вбивці-адвокат і колишній начальник поліції Великомихайлівського району, мати - нотаріус. Сам водій-колишній АТОВЕК. Слідство не бере участі в розслідуванні справи. З урахуванням цих фактів Я розумію, що поліцію залякують, підкуповують і нічого не збираються робити. Залишилося двоє маленьких дітей без батька", - написала вона.
Жінка просить максимального розголосу цієї справи, щоб злочинець не пішов від відповідальності і йому призначили справедливе покарання.
У той же час в
Чоловік зміг проїхати по трасі кілька кілометрів, поки не врізався в дорожню огорожу. За словами родичів загиблого, після Другої ДТП винуватець аварії дістав тіло з багажника і викинув на узбіччя. Сам він намагався розбити собі голову, щоб інсценувати серйозну аварію, в якій нібито випадково і помер велосипедист.
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