Стали відомі нові подробиці п'яного ДТП в селищі Велика Михайлівка Одеської області, коли син екс-поліцейського на смерть збив велосипедиста, а потім поклав його тіло в багажник

Батько загиблого велосипедиста повідомив, що в той трагічний день він на велосипеді поїхав по підгузники для свого 10-місячного сина. Саме вони кажуть, що за кермом автомобіля, під колесами якого опинився чоловік, був син екс-копа Іван Шавші, пише видання УСИ .

"Як можна було збити людину і не зупиниться. Він його 40 метрів на капоті протягнув. А потім поклав у багажник і хотів викинути десь як тварину. А коли він в'їхав на міст і побачив, що до нього йдуть люди, ліг поруч з машиною і прикинувся, що втратив свідомість. Це ж яким треба бути бездушним актором, - розповів Степан Римарук.

"Коли я приїхав в поліцію, там сидів Іван. Він подивився на мене і з усмішкою сказав: "мені що, перед вами вибачитися треба?». Він навіть не відчуває провини. Він мажор, він звик, що тато завжди відмаже", - додав убитий горем батько.

За словами свідка, водій був у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння.

"Водій 100% був або під наркотою або п'яним, - розповів очевидець.

У той же час сам підозрюваний на суді розповів свою версію того, що сталося.

Іван Шавші каже, що Того вечора був густий туман, велосипедист рухався без світловідбивних засобів, а на зустріч їхав ще один автомобіль, який фарами засліпив його, і тому він збив 32-річного односельця. Тіло в багажник поклав-бо хотів відвезти потерпілого до лікарні, проте знепритомнів за кермом. А далі він нібито нічого вже не пам'ятає.

ЗМІ пишуть, що адвокат підозрюваного просив відпустити його підзахисного на час слідства під домашній арешт. Суддя прийняв рішення відправити Івана Шавшу в СІЗО на 60 діб, без права внесення застави.

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