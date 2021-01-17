В Одеській області жінка вдарила 45-річного чоловіка ножем у спину

Про це повідомили в ГУ поліції Одеської області.

Конфлікт виник, коли 60-річна жінка і її чоловік гуляли по місту і побачили незнайомця, який граючи з дитиною в сніжки, кидав їх у бік пам'ятника військовим.

У відповідь на зауваження почалася суперечка, під час якої потерпілий вдарив чоловіка правопорушниці, після чого жінка встромила йому в спину ніж.

Потерпілого госпіталізували.

На даний момент в поліції ще триває досудове розслідування, за скоєне жінці загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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Подія трапилася вранці 15 січня на пляжі Ланжерон. Про це розповіли очевидці на сторінках соцмереж, і розмістили фотографії на додачу.

За словами одеситів, в піску і снігу недалеко від води застрягли три автомобілі – Lexus, Chevrolet і Евакуатор.

По всій видимості, останній намагався допомогти іномаркам і сам застряг.

Свідки того, що сталося кажуть, що всі спроби вибратися з пастки, куди водії самі заїхали не увінчалися успіхом.

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