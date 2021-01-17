В Одеській області жінка вдарила 45-річного чоловіка ножем у спину
Про це повідомили в ГУ поліції Одеської області.
Конфлікт виник, коли 60-річна жінка і її чоловік гуляли по місту і побачили незнайомця, який граючи з дитиною в сніжки, кидав їх у бік пам'ятника військовим.
У відповідь на зауваження почалася суперечка, під час якої потерпілий вдарив чоловіка правопорушниці, після чого жінка встромила йому в спину ніж.
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Потерпілого госпіталізували.
На даний момент в поліції ще триває досудове розслідування, за скоєне жінці загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що на в Одесі загрузли в піску дві іномарки і евакуатор, який приїхав їх визволяти
Подія трапилася вранці 15 січня на пляжі Ланжерон. Про це розповіли очевидці на сторінках соцмереж, і розмістили фотографії на додачу.
За словами одеситів, в піску і снігу недалеко від води застрягли три автомобілі – Lexus, Chevrolet і Евакуатор.
По всій видимості, останній намагався допомогти іномаркам і сам застряг.
Свідки того, що сталося кажуть, що всі спроби вибратися з пастки, куди водії самі заїхали не увінчалися успіхом.
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