В Одесі вночі жорстко вбили чоловіка

В Одесі в ніч на 16 січня вбили місцевого жителя, йому пробили легені і перерізали горло, повідомили Нацполиции область.

Вбивство сталося на вулиці Ільфа і Петрова, а тіло чоловіка було виявлено перехожими ближче до півночі.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вказаного злочину", - зазначено в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що на пляжі в Одесі загрузли в піску дві іномарки і евакуатор, який приїхав їх визволяти

Подія трапилася вранці 15 січня на пляжі Ланжерон. Про це розповіли очевидці на сторінках соцмереж, і розмістили фотографії на додачу.

За словами одеситів, в піску і снігу недалеко від води застрягли три автомобілі – Lexus, Chevrolet і Евакуатор.

По всій видимості, останній намагався допомогти іномаркам і сам застряг.

Свідки того, що сталося кажуть, що всі спроби вибратися з пастки, куди водії самі заїхали не увінчалися успіхом.

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