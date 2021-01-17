В Одесі вночі жорстко вбили чоловіка
В Одесі в ніч на 16 січня вбили місцевого жителя, йому пробили легені і перерізали горло, повідомили Нацполиции область.
Вбивство сталося на вулиці Ільфа і Петрова, а тіло чоловіка було виявлено перехожими ближче до півночі.
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"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вказаного злочину", - зазначено в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що на пляжі в Одесі загрузли в піску дві іномарки і евакуатор, який приїхав їх визволяти
Подія трапилася вранці 15 січня на пляжі Ланжерон. Про це розповіли очевидці на сторінках соцмереж, і розмістили фотографії на додачу.
За словами одеситів, в піску і снігу недалеко від води застрягли три автомобілі – Lexus, Chevrolet і Евакуатор.
По всій видимості, останній намагався допомогти іномаркам і сам застряг.
Свідки того, що сталося кажуть, що всі спроби вибратися з пастки, куди водії самі заїхали не увінчалися успіхом.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею
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