В Одесі "закипіло" Чорне море
Вночі 17 січня температура повітря в Одесі була -13 градусів, але відчувалося як -22, а температура води становить 3-5 градусів тепла.
Море не замерзло, а на його поверхні з'явився пар, як при кипінні.
Відео унікального явища опублікували в мережі.
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На кадрах видно, як на поверхні води багато "диму", біля моря вітряно, тому зберігається обмежена видимість.
Раніше ми повідомляли, що вОдессе поскаржилися на холод в палатах в дитячому відділенні лікарні
Жінка з однорічною дитиною на руках розповіла, що їм довелося двічі на тиждень звернутися за допомогою до дитячого відділення за адресою Валіховський провулок 5, яке знаходиться при медуніверситеті.
Її обурив стан, в якому знаходиться вказаний лікувальний заклад. А саме температура в палатах, де лежать діти.
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