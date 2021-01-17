В Одесі "закипіло" Чорне море

Вночі 17 січня температура повітря в Одесі була -13 градусів, але відчувалося як -22, а температура води становить 3-5 градусів тепла.

Море не замерзло, а на його поверхні з'явився пар, як при кипінні.

Відео унікального явища опублікували в мережі.

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На кадрах видно, як на поверхні води багато "диму", біля моря вітряно, тому зберігається обмежена видимість.

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Її обурив стан, в якому знаходиться вказаний лікувальний заклад. А саме температура в палатах, де лежать діти.

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