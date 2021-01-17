В Одесі "закипіло" Чорне море

Вночі 17 січня температура повітря в Одесі була -13 градусів, але відчувалося як -22, а температура води становить 3-5 градусів тепла.

Море не замерзло, а на його поверхні з'явився пар, як при кипінні.

Відео унікального явища опублікували в мережі.

На кадрах видно, як на поверхні води багато "диму", біля моря вітряно, тому зберігається обмежена видимість.

Раніше ми повідомляли, що вОдессе поскаржилися на холод в палатах в дитячому відділенні лікарні

Жінка з однорічною дитиною на руках розповіла, що їм довелося двічі на тиждень звернутися за допомогою до дитячого відділення за адресою Валіховський провулок 5, яке знаходиться при медуніверситеті.

Її обурив стан, в якому знаходиться вказаний лікувальний заклад. А саме температура в палатах, де лежать діти.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею

Як повідомляла Politeka, в Одеському ТРЦ у дівчини зажадали гроші за зіпсований товар, відео: "затримали сім'ю з дітьми"

Також Politeka писала, що гастролери побили і пограбували одесита на очах у поліцейського: "відібрали 30 тисяч доларів"