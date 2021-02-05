В Одесі волонтера, яка збирала гроші на лікування собаки хаскі запідозрили в розкраданні
Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net
Нагадаємо, що в селі Холодна Балка Біляївського району 67-річний чоловік жорстоко побив сусідського собаку породи хаскі граблями.
Місцеві жителі відбили тварину в той момент, коли він збирався його повісити і передали зоозахисникам. Собака була в дуже важкому стані, тому на її порятунок в той же день був оголошений збір грошей.
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Коли захотіли перевірити, чи використовуються зібрані гроші за призначенням, з'ясували наступне деталі:
▪️куратор, яка організувала пожертву, відмовилася інформувати людей про баланс;
▪️жінка заборонила розголошувати суми витрат медикам клініки Айболить, де знаходиться тварина;
▪️з рахунку двічі кудись переводилися гроші в розмірі по 100 тисяч грн.
Жителі Одеси на сторінках соцмереж обурилися і вважають, що якщо волонтер відкриває фінансовий збір коштів на медіа платформах, то він морально не має право робити заборону на розголос куди пішли надходження від сотень небайдужих людей, в тому числі і тих, хто за кордоном.
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