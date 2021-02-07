В Одесі п'яний водій на великій швидкості летів на червоний сигнал світлофора

Під колеса ледь не потрапили пішоходи на першій "зебрі" на дорозі, передає culturemeter.

Водій автомобіля Toyota проїхав врізався у вантажний мікроавтобус Ford, після удару він продовжив рух рикошетом і збив двох дітей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора на наступній "зебрі".

Від удару діти розлетілися як кеглі. 8-річний хлопчик і 9-річна дівчинка знаходяться в лікарні з численними травмами, дівчинка в комі.

Відомо, що 20-річний одесит кілька днів тому взяв у свого товариша машину і сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння, при цьому він був без прав.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.

Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.

Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.

Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.

Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 15-річну дівчинку застукали за нехорошим заняттям на зупинці під Одесою: що вона накоїла

Як повідомляла Politeka, в Одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"

Також Politeka писала, зухвалий підліток промишляє в Одесі, відео: "Так заколядував, що замість "гостинця" забрав..."