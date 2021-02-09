Небезпечна погода принесла багато неприємностей жителям Одеси
Так, через ожеледицю, яка скувала одеські дороги 8 лютого, в травмпункти вишикувалися цілі черги.
Люди падали на слизькій дорозі і отримували удари і переломи.
Як повідомили в прес-службі мерії, всього в травмпункти Одеси звернулися 98 осіб з різними травмами, з них довелося госпіталізувати 35 пацієнтів.
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Незважаючи на посипані соляними сумішами тротуари, пересуватися по місту дуже небезпечно. Так, одна з одеситок впала при виході з трамвая. У жінки діагностували перелом руки і тепер вона проведе шість тижнів з гіпсом. Про це пише місцеве видання
Травматолог зазначив, що трьох людей поклали в лікарню з черепно-мозковими травмами.
"Всі люди звертаються з вуличними травмами, тобто ті, які йшли, посковзнулися і впали", - говорить медик.
У той же час за інформацією прес-служби патрульної поліції, до вечора 8 лютого на території міста сталося 34 дорожньо-транспортні пригоди з механічними ушкодженнями.
Найбільша кількість аварій сталася в Київській районі міста-13.
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