Погода продовжує доставляти неприємності одеситам, тепер вулиці перетворилися на річки

Якщо вчора було дуже складно переміщатися по місту через ожеледицю і обмерзання дерев, крони яких могли в будь-який момент посипатися на голову, то сьогодні через дощ і тане сніг утворився справжній потоп. Відео оприлюднили очевидці в місцевому телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net

Вже за традицією затопило вулицю хімічну. Води настільки багато, що автомобілі буквально пливуть. Великий обсяг води не встигає проходити через колекторну систему, яка до того ж була забита снігом.

Крім того, Митна площа в центрі Одеси нагадувала морський пейзаж. Там потоп утворився ще ввечері.

Сильно затопило вулиці на Слобідці. Так, телеграм-канал "Курс Одеса" показав, яка ситуація спостерігається на вулиці нафтовиків.

Також повідомляється,що не краще йдуть справи на промисловій.

Раніше повідомлялося, що ожеледь стала причиною 34 дорожньо-транспортних пригод на дорогах Одеси. Всі автомобілі отримали механічні пошкодження.

Найбільша кількість аварій сталася в Київській районі міста-13.

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