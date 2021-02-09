Погода продовжує доставляти неприємності одеситам, тепер вулиці перетворилися на річки
Якщо вчора було дуже складно переміщатися по місту через ожеледицю і обмерзання дерев, крони яких могли в будь-який момент посипатися на голову, то сьогодні через дощ і тане сніг утворився справжній потоп. Відео оприлюднили очевидці в місцевому телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net
Вже за традицією затопило вулицю хімічну. Води настільки багато, що автомобілі буквально пливуть. Великий обсяг води не встигає проходити через колекторну систему, яка до того ж була забита снігом.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
В Україні хочуть ввести новий карантин, термінова заява Шмигаля: "складатиметься з..."
Ірина Білик переборщила зі збільшенням губ і очей, чоловік такий же: "Стали ширше голови"
56-річна Маша Распутіна в міні-бікіні покуражилася, засвітивши зайве: "Пугачова в підметки не годиться"
"За кілька днів до дня народження": зупинилося серце геніальної актриси, хвороба виявилася сильнішою
Крім того, Митна площа в центрі Одеси нагадувала морський пейзаж. Там потоп утворився ще ввечері.
Сильно затопило вулиці на Слобідці. Так, телеграм-канал "Курс Одеса" показав, яка ситуація спостерігається на вулиці нафтовиків.
Також повідомляється,що не краще йдуть справи на промисловій.
Раніше повідомлялося, що ожеледь стала причиною 34 дорожньо-транспортних пригод на дорогах Одеси. Всі автомобілі отримали механічні пошкодження.
Найбільша кількість аварій сталася в Київській районі міста-13.
Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "" Такого моря Ви ще не бачили"
Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження
Також Politeka писала, безжальна стихія атакувала Одесу, дороги перетворилися на ковзанку: відео того, що відбувається