На засідання міськради в Одесі вже ходять з домашніми вихованцями вартістю півтори тисячі євро
Так, під час апаратної наради в одному з крісел за спиною віце-мера Дмитра Жемана була помічена собака. Про це пишуть місцеві
На оприлюдненому фото собака породи-кавалер-кінг-чарльз-спанієль рубінового забарвлення. Це собака англійських королів, ціна на таку стартує від 1.5 тисяч євро. Кому саме з депутатів вона належить поки не відомо, проте відомо, що на засіданні королівська особа поводилася спокійно, не привертала до себе увагу і не відволікала чиновників і мера від серйозних справ.
До слова, в Англії досі в силі указ короля Карла (Чарльза) II, згідно з яким, собаки цієї породи можуть бути присутніми в парламенті.
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Крім того відомо, що кавалер-кінг-чарльз-спанієль є у мера Львова Андрія Садового, а також були у двох американських президентів: у Рональда Рейгана і Резерфорда Гейза.
Раніше повідомлялося, що ожеледь стала причиною 34 дорожньо-транспортних пригод в Одесі. Всі автомобілі отримали механічні пошкодження.
Найбільша кількість аварій сталася в Київській районі міста-13.
Крім того, в травмпункти Одеси звернулися 98 осіб з різними травмами, з них довелося госпіталізувати 35 пацієнтів.
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