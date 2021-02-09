В Одесі покупців супермаркету шокував щур, який лежав на прилавку з товарами
Інцидент трапився днями в торговельній мережі "Таврія В", про це повідомили в телеграм-каналі «Одеса Info», розмістивши відповідне відео, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Одна з відвідувачок магазину помітила величезного гризуна, який спав за упаковками з молочними продуктами.
"Я в шоці, щур спить або дохла», - каже жінка на відео.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Ротару ледь стримала сльози за лаштунками "Вечірнього Кварталу" , що сталося: "Дуже важко..."
"Майстер Шеф. Професіонали 3" стартував, як склалися долі зірок попередніх сезонів: "Теплі відносини припинилися..."
Тіна Кароль, яка втратила чоловіка, гідно відповіла Поляковій, яка назвала її "плакальницею": "Буду все життя..."
Заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитій Поляковій, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається…"
Покупниця повідомила про знахідку співробітникам супермаркету, які тут же відреагували і прибрали тварину.
Тепер цікаво інше, скільки щурів ще живе в "Таврії В".
Раніше ми повідомляли, що на засідання міськради в Одесі вже ходять з тваринами вартістю півтори тисячі євро.
Так, під час апаратної наради в одному з крісел за спиною віце-мера Дмитра Жемана була помічена собака породи - кавалер-кінг-чарльз-спанієль рубінового забарвлення. Це собака англійських королів, ціна на таку стартує від 1.5 тисяч євро.
Кому саме з депутатів вона належить поки не відомо, проте відомо, що королівська особа поводилася спокійно, не привертала до себе увагу і не відволікала чиновників і мера від серйозних справ.
Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "" Такого моря Ви ще не бачили"
Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження
Також Politeka писала, безжальна стихія атакувала Одесу, дороги перетворилися на ковзанку: відео того, що відбувається