Цікаво, скільки їх ще в цьому магазині?

В Одесі покупців супермаркету шокував щур, який лежав на прилавку з товарами

Інцидент трапився днями в торговельній мережі "Таврія В", про це повідомили в телеграм-каналі «Одеса Info», розмістивши відповідне відео, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Одна з відвідувачок магазину помітила величезного гризуна, який спав за упаковками з молочними продуктами.

"Я в шоці, щур спить або дохла», - каже жінка на відео.

Покупниця повідомила про знахідку співробітникам супермаркету, які тут же відреагували і прибрали тварину.

Тепер цікаво інше, скільки щурів ще живе в "Таврії В".

Раніше ми повідомляли, що на засідання міськради в Одесі вже ходять з тваринами вартістю півтори тисячі євро.

Так, під час апаратної наради в одному з крісел за спиною віце-мера Дмитра Жемана була помічена собака породи - кавалер-кінг-чарльз-спанієль рубінового забарвлення. Це собака англійських королів, ціна на таку стартує від 1.5 тисяч євро.

Кому саме з депутатів вона належить поки не відомо, проте відомо, що королівська особа поводилася спокійно, не привертала до себе увагу і не відволікала чиновників і мера від серйозних справ.

Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "" Такого моря Ви ще не бачили"

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