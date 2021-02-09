В Одеській області був виявлений труп чоловіка в колодязі

Страшну знахідку виявили днями на околиці села Калчева в Болградському районі. Про це пише місцевий сайт " Думська ", з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У поліції розповіли, що 50-річний чоловік впав з необережності в колодязь і потонув.

Загиблий працював пастухом на фермі.

Раніше ми повідомляли, що в одній зі шкіл Одеської області знайшли трупи людей.

Це сталося в селі Червона Коса Білгород-Дністровського району.

Рано вранці 30 січня в приміщенні шкільної котельні були виявлені бездиханні тіла двох місцевих жителів. Загиблі працювали кочегарами. Одному з них було 44 роки, другому 57 років.

Ознак насильницької смерті на тілах не виявлено. Вони померли від отруєння чадним газом.

Також ми вже повідомляли, що в Одесі загинула сім'я з трьох осіб.

Так, днями, в службу 102 звернулися стурбовані сусіди, вони попросили правоохоронців перевірити, чи все в порядку, ніхто з членів сім'ї давно не виходив з дому.

Прибувши на місце, співробітниками слідчо-оперативної групи був викликаний Слюсар, так як двері ніхто не відкривав.

Поліцейські виявили тіла трьох осіб-чоловіка 1974 року народження та двох жінок 1978 та 1947 років народження. Ознак насильницької смерті не виявлено.

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