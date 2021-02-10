До поліції Одеси надійшло повідомлення про мінування

З приміщень будівлі П'ятого Апеляційного суду на проспекті Гагаріна. евакуюють працівників і персонал, передає "7kanal".

Зараз на місце виїхали оперативники, вибухотехніки та кінологи з собаками.

Раніше ми писали, що на Одещині вкрали ящик для пожертвувань .

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.

Чоловік зайшов в один з офісів Чорноморська і вкрав звідти ящик для пожертвувань і поїхав на особистому авто.

У місті та області оголосили план "Перехоплення".

Поліцейські оперативно виявили автомобіль. На вимогу зупинитися водій не реагував, в ході переслідування, патрульні наздогнали і заблокували машину.

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які перебували в машині.

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