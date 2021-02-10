На Одещині - спалах небезпечної інфекції

У дитячому будинку сімейного типу вісім осіб захворіли на гепатит А, сім дітей і один дорослий.

Про це повідомив головний санітарний лікар області Віталій Гончаров, передає "Думська".

Причина спалаху інфекції ще не встановлена.

На сьогоднішній день троє хворих знаходяться в інфекціонці.

Після виявлення інфекції фахівці перевірили умови проживання в дитбудинку, в тому числі стан питної води, так як найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї.

"Але за всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена", – заявив санлікар.

Раніше ми писали, що на Одещині вкрали ящик для пожертвувань .

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.

Чоловік зайшов в один з офісів Чорноморська і вкрав звідти ящик для пожертвувань і поїхав на особистому авто.

У місті та області оголосили план "Перехоплення".

Поліцейські оперативно виявили автомобіль. На вимогу зупинитися водій не реагував, в ході переслідування, патрульні наздогнали і заблокували машину.

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які перебували в машині.

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