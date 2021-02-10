На Одещині - спалах небезпечної інфекції
У дитячому будинку сімейного типу вісім осіб захворіли на гепатит А, сім дітей і один дорослий.
Про це повідомив головний санітарний лікар області Віталій Гончаров, передає "Думська".
Причина спалаху інфекції ще не встановлена.
На сьогоднішній день троє хворих знаходяться в інфекціонці.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Полякова після скандалу з Кароль заінтригувала новим випадом: "Сьогодні будуть страшні..."
Зірку "Холостяка" Ковтуненка жорстко принизили на "Званій вечері": "Мстила не по-дитячому…"
Анджеліна Джолі в одній майці розкуто показала маленькі витівки біля басейну: "Бездоганні рухи"
Тіна Кароль, яка втратила чоловіка, гідно відповіла Поляковій, яка назвала її "плакальницею": "Буду все життя..."
Після виявлення інфекції фахівці перевірили умови проживання в дитбудинку, в тому числі стан питної води, так як найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї.
"Але за всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена", – заявив санлікар.
Раніше ми писали, що на Одещині вкрали ящик для пожертвувань .
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.
Чоловік зайшов в один з офісів Чорноморська і вкрав звідти ящик для пожертвувань і поїхав на особистому авто.
У місті та області оголосили план "Перехоплення".
Поліцейські оперативно виявили автомобіль. На вимогу зупинитися водій не реагував, в ході переслідування, патрульні наздогнали і заблокували машину.
Правоохоронці затримали двох чоловіків, які перебували в машині.
Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "Такого моря ви ще не бачили"
Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження
Також Politeka писала, безжальна стихія атакувала Одесу, дороги перетворилися на ковзанку: відео того, що відбувається