В’язні Одеського СІЗО виманили у дівчинки понад 50 тисяч гривень
Про це повідомляє прес-служба ГУНП Чернігівської області, передає "Думська".
10-річна дівчинка передала чоловікові 40 тисяч гривень, 350 доларів і 250 євро, після того, як він по телефону сказав їй, що її батьки нібито потрапили в біду.
Дитина віддала пакет з грошима таксисту, який приїхав до Чернігова з Одеси, а після отримання посилки повернувся назад.
Під час обшуку у трьох арештантів 1985, 1987 і 1995 року народження знайшли мобільні телефони, сім-карти і чорнові записи. Всі троє підозрюваних перебувають у СІЗО вже кілька років.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
90-річного Чапкіса рятують лікарі, зірка "Танців з зірками" в реанімації: "Важко дихати…"
Зірка 1+1 Соломія Вітвіцька приголомшила сумною звісткою про чоловіка: "О, Боже, як шкода"
Сміттєвоз перетворив маршрутку з українцями на купу металу, кадри трагедії: "В результаті загинули..."
Заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитій Поляковій, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається…"
Проводиться розслідування за ч.3 СТ. 190 КК України (Шахрайство).
Раніше ми писали, що на Одещині вкрали ящик для пожертвувань .
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.
Чоловік зайшов в один з офісів Чорноморська і вкрав звідти ящик для пожертвувань і поїхав на особистому авто.
У місті та області оголосили план "Перехоплення".
Поліцейські оперативно виявили автомобіль. На вимогу зупинитися водій не реагував, в ході переслідування, патрульні наздогнали і заблокували машину.
Правоохоронці затримали двох чоловіків, які перебували в машині.
Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "Такого моря ви ще не бачили"
Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження
Також Politeka писала, безжальна стихія атакувала Одесу, дороги перетворилися на ковзанку: відео того, що відбувається