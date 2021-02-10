В’язні Одеського СІЗО виманили у дівчинки понад 50 тисяч гривень

Про це повідомляє прес-служба ГУНП Чернігівської області, передає "Думська".

10-річна дівчинка передала чоловікові 40 тисяч гривень, 350 доларів і 250 євро, після того, як він по телефону сказав їй, що її батьки нібито потрапили в біду.

Дитина віддала пакет з грошима таксисту, який приїхав до Чернігова з Одеси, а після отримання посилки повернувся назад.

Під час обшуку у трьох арештантів 1985, 1987 і 1995 року народження знайшли мобільні телефони, сім-карти і чорнові записи. Всі троє підозрюваних перебувають у СІЗО вже кілька років.

Проводиться розслідування за ч.3 СТ. 190 КК України (Шахрайство).

Раніше ми писали, що на Одещині вкрали ящик для пожертвувань .

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.

Чоловік зайшов в один з офісів Чорноморська і вкрав звідти ящик для пожертвувань і поїхав на особистому авто.

У місті та області оголосили план "Перехоплення".

Поліцейські оперативно виявили автомобіль. На вимогу зупинитися водій не реагував, в ході переслідування, патрульні наздогнали і заблокували машину.

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які перебували в машині.

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