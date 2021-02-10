В Одеському зоопарку виходжують хижого птаха, якого приніс одесит

Сьогодні вночі небайдужий одесит приніс до зоопарку підібраного ним птаха. Виявилося, що це канюк, хижак сімейства яструбиних.

Про це розповів журналіст 048.ua директор зоопарку Ігор Бєляков.

Він розповів, що канюка привіз Георгій Липський. Ігор Бєляков каже, що він не в перший раз привозить птахів, влітку привозив орлана-білохвоста, його потім випустили на Тилігулі.

"Він подзвонив ввечері і сказав, що їде в зоопарк з птахом. Йому хтось повідомив, що на селищі Котовського яструб впав з дерева. Це все прямо в межах міста. Георгій його привіз, передав в зоопарк. Наші лікарі-орнітологи оглянули її" -, розповів директор зоопарку.

Яструб не може літати, але птаха не поранена, активна, її життя поза небезпекою. За словами директора зоопарку, канюк найімовірніше ослаб через голод, так як погодні умови не давали можливості успішно полювати.

Так само Ігор Бєляков запевнив, що після реабілітації яструб буде випущений в дику природу.

"Мабуть через морози, він не міг ловити здобич, він ослаб і схуд, але не критично. Він ціленький, ніяких травм у нього немає, немає хвороб. Він просто голодував і ослаб, його треба підгодувати. Зараз кажуть, що морози будуть неділі по 19 лютого і я думаю, що ми його до кінця морозів його підтримаємо і випустимо його", - говорить директор.

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