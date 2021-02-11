В Одесі батьків закликали не пускати дітей до школи в п'ятницю, 12 лютого

Причина-стрімке погіршення погодних умов, які принесе арктичний циклон Волкер.

Про це попередила на своїй сторінці в Facebook глава департаменту освіти Олена Буйневич, передає Politeka.net

Чиновниця зазначила, що всі школи Одеси працюватимуть, однак у зв'язку з сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах і зниженням температури повітря міські служби рекомендують по можливості залишати дітей вдома.

"Шановні батьки, візьміть до уваги. Навчальні заклади завтра працюють, але якщо є можливість обмежити пересування по місту, діти вчаться далеко і добираються самостійно", - написала вона.

Олена Буйневич особливо підкреслила, що в п'ятницю, 12 лютого, пропуск не буде вважатися прогулом, якщо довести до відома класного керівника.

Раніше ми повідомляли про те, що південний циклон, який вирує по всій Україні, добереться до Одеси.

Протягом доби 12 лютого очікується сильний сніг з хуртовиною, снігові замети, на дорогах ожеледиця, сніговий накат. Буде дути сильний північно-західний вітер, пориви якого складуть 17-22 метрів в секунду.

Циклон принесе з собою морози до -16 градусів вночі, які протримаються як мінімум 7 днів.

Починаючи з вечора 11 лютого йтиме дощ з переходом у сніг.

Ускладнення погоди відповідає ІІ рівню небезпеки (Помаранчевий). Такі метеоумови можуть призвести до порушень електропостачання, роботи служб комунального господарства, будівельної галузі, порушень руху транспорту на автошляхах області, дорогах та вулицях населених пунктів.

У зв'язку з цим одеська мерія переконливо просить городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

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