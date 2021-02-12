На трасі Одеса-Київ заборонили рух вантажівок
Причиною заборони послужили непрості погодні умови в Україні і в Одеському регіоні в тому числі. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції.
«У зв'язку з погіршенням погодних умов і перекриттям руху на території Київської та Черкаської областей, вводиться обмеження руху великогабаритного транспорту на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса», - пояснили правоохоронці.
На виїзді з міста працюють екіпажі патрульної поліції, які контролюють дотримання водіями встановлених обмежень.
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Відзначимо, що в п'ятницю 12 лютого в Одесу знову повернулася зима.
За прогнозами синоптиків, небо над Одесою буде переважно хмарним.
Протягом дня температура повітря буде опускатися з 6 градусів тепла, які радували нас напередодні ввечері, до 10 морозу до ночі п'ятниці. Рано вранці термометри покажуть близько 5 градусів нижче нуля, а вдень повітря охолоне до 7 градусів морозу. Температура вночі складе близько 10 градусів зі знаком «–».
Також буде дути шквальний північно-західний вітер – пориви досягнуть 25 м\с. Сніг, який почнеться напередодні вночі, за планом синоптиків, закінчиться ближче до обіду.
Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "" Такого моря Ви ще не бачили"
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