На трасі Одеса-Київ заборонили рух вантажівок

Причиною заборони послужили непрості погодні умови в Україні і в Одеському регіоні в тому числі. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

«У зв'язку з погіршенням погодних умов і перекриттям руху на території Київської та Черкаської областей, вводиться обмеження руху великогабаритного транспорту на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса», - пояснили правоохоронці.

На виїзді з міста працюють екіпажі патрульної поліції, які контролюють дотримання водіями встановлених обмежень.

Відзначимо, що в п'ятницю 12 лютого в Одесу знову повернулася зима.

За прогнозами синоптиків, небо над Одесою буде переважно хмарним.

Протягом дня температура повітря буде опускатися з 6 градусів тепла, які радували нас напередодні ввечері, до 10 морозу до ночі п'ятниці. Рано вранці термометри покажуть близько 5 градусів нижче нуля, а вдень повітря охолоне до 7 градусів морозу. Температура вночі складе близько 10 градусів зі знаком «–».

Також буде дути шквальний північно-західний вітер – пориви досягнуть 25 м\с. Сніг, який почнеться напередодні вночі, за планом синоптиків, закінчиться ближче до обіду.

Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "" Такого моря Ви ще не бачили"

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