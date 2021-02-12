В Одесі посеред дороги застрягла вантажівка і перекрила проїзд трамваїв
Подія трапилася в п'ятницю, 12 лютого на вулиці Балківській кут Дальницькій. Відповідне відео розмістили очевидці в телеграм-канал "Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Варто сказати, що сьогодні в Одесі випало трохи снігу, проте вистачило, щоб створити проблеми на дорогах.
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А тим часом, за прогнозами синоптиків, небо над Одесою буде переважно хмарним.
Протягом дня температура повітря опуститься до -10 градусів.
Також в місті деє шквальний північно-західний вітер, пориви досягнуть 25 метрів в секунду. Сніг, який почався напередодні вночі, за планом синоптиків, повинен закінчиться ближче до обіду.
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Станом на 12 лютого, в регіоні було знеструмлено повністю або частково двадцять населених пунктів.
Через сильний вітер, мокрий сніг і дощ найбільше постраждав Одеський район, де без електрики залишилися 16 населених пунктів. Ще чотири села знеструмлені в Білгород-Дністровському районі.
Над відновленням електропостачання працюють шість аварійних бригад у складі 18 фахівців. Також задіяно шість одиниць спецтехніки.
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