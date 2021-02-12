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Жителів Одеси сполошили феєрверки, які гримали по півгодини

Відео салютів показали місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Одесити стали повідомляти про феєрверки, які, за їхніми запевненнями, тривали по 20-30 хвилин.

Так, одні запускали в парку Перемоги, інші на вулиці Грушевського. Через те, що їх запускали недалеко від житлових будинків, тому двори наповнилися димом.

Як виявилося, це китайці святкували Новий рік за східним календарем.

Одесити почали коментувати в соцмережах.

"Що за жесть. В'єтнамський / Китайський квартал на Грушевського. Вже хвилин 30 пускають салют не перестаючи, все в диму. Самих салютів вже не видно через дим, як і проїжджу частину», - поскаржилася одна з місцевих мешканок.

"Для них це найважливіша новорічна традиція. Без салютів - це не новий рік. Чим більше підірвуть, тим вдаліше буде рік. Просто місце вічно невдале для салютів вибирають",

" Боже, люди! Вам вже і салют не подобається! Це ж треба бути такими вічно незадоволеними!",- пишуть в мережі.

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