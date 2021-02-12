Жителів Одеси сполошили феєрверки, які гримали по півгодини
Відео салютів показали місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Одесити стали повідомляти про феєрверки, які, за їхніми запевненнями, тривали по 20-30 хвилин.
Так, одні запускали в парку Перемоги, інші на вулиці Грушевського. Через те, що їх запускали недалеко від житлових будинків, тому двори наповнилися димом.
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Як виявилося, це китайці святкували Новий рік за східним календарем.
Одесити почали коментувати в соцмережах.
"Що за жесть. В'єтнамський / Китайський квартал на Грушевського. Вже хвилин 30 пускають салют не перестаючи, все в диму. Самих салютів вже не видно через дим, як і проїжджу частину», - поскаржилася одна з місцевих мешканок.
"Для них це найважливіша новорічна традиція. Без салютів - це не новий рік. Чим більше підірвуть, тим вдаліше буде рік. Просто місце вічно невдале для салютів вибирають",
" Боже, люди! Вам вже і салют не подобається! Це ж треба бути такими вічно незадоволеними!",- пишуть в мережі.
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