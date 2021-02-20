В ОдесІ шукають зниклу дівчинку
Про це повідомили в прес-службі ГУ НП.
Розшукується 11-річна Софія Мельникова, яка 19 лютого близько 19:00 пішла на прогулянку в Старобазарний сквер і досі не повернулася.
Дівчинка була одягнена в чорну куртку з білими написами, чорні штани, білу шапку, взуття червоного кольору. У дівчинки при собі був рюкзак.
Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати Софія-повідомте за телефоном (048) 722-45-42 або на спецлінію «102».
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Позитиву з "Время и Стекло" знайшли ефектну заміну Дорофєєвої: "Хай пробачить мені Надя..."
73-річна Ротару в бікіні підкорила фігурою під час відпочинку на яхті: "Час не владний"
Мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: "Сильно вдарив…"
Грайлива Кароль скинула ліфчик заради нового експерименту, Потап не встоїть: "Ого, Тіна..."
UPD: пошуки дівчинки завершилися успішно-повернувшись додому, Софія піднялася поверхом вище і заснула на сходах.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.
Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.
Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.
Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.
Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.
Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."
Також Politeka повідомляла, що під Одесою злочинець влаштував" вилов "дітей, фото:" чатує по дорозі додому зі школи"