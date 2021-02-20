Під Одесою замерз Хаджибейський лиман
Побачити неймовірну красу поки ще можна на березі Хаджибейського лиману, передає dozor.com.ua.
На тлі призахідного сонця виглядає лиман просто фантастично.
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Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.
Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.
Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.
Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.
Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.
Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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