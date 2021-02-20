В одеських опорних лікарнях вільні всього 238 "коронавірусних" ліжок
Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради.
У міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 173 пацієнти з COVID-19.
За даними на 19 лютого, на лікуванні в міській інфекціонки перебувають 173 пацієнти з COVID-19. 21 пацієнт з лабораторно підтвердженим COVID - 19 проходить лікування у МКЛ №1, 27 осіб — у мкл №10, 24 особи — у міській лікарні №5, сім дітей — у дитячій міській лікарні №3.
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Раніше ми повідомляли, що в Одесі літні жінки посварилися і затіяли бійку через банкомат.
Бійка трапилася в одному з відділень ПриватБанку.
Як виявилося, одна жінка напала на людей через те, що вони довго стояли біля банкомату.
"Вони довго чухаються, а мені потрібно терміново оплату зробити. Це ж не справа, що ці корови не вміють користуватися банкоматом», - пояснює охоронцеві банку нападниця.
Також Politeka повідомляла, що під Одесою злочинець влаштував" вилов "дітей, фото:" чатує по дорозі додому зі школи"