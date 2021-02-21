В Одесі самотній пенсіонерці стало погано в замкненій квартирі
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси.
Сусідка літньої жінки зателефонувала в поліцію і заявила, що пенсіонерка вже два дні не виходить на зв'язок і не відповідає на телефонні дзвінки.
Щоб відкрити вхідні двері, викликали рятувальників.
"У квартирі патрульні побачили безпорадну жінку. Інспектори відразу надали їй домедичну допомогу і викликали швидку", — йдеться в повідомленні.
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Пенсіонерку госпіталізували, і зараз вона перебуває під наглядом лікарів.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі літні жінки посварилися і затіяли бійку через банкомат.
Бійка трапилася в одному з відділень ПриватБанку.
Як виявилося, одна жінка напала на людей через те, що вони довго стояли біля банкомату.
"Вони довго чухаються, а мені потрібно терміново оплату зробити. Це ж не справа, що ці корови не вміють користуватися банкоматом», - пояснює охоронцеві банку нападниця.
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