В Одесі самотній пенсіонерці стало погано в замкненій квартирі

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси.

Сусідка літньої жінки зателефонувала в поліцію і заявила, що пенсіонерка вже два дні не виходить на зв'язок і не відповідає на телефонні дзвінки.

Щоб відкрити вхідні двері, викликали рятувальників.

"У квартирі патрульні побачили безпорадну жінку. Інспектори відразу надали їй домедичну допомогу і викликали швидку", — йдеться в повідомленні.

Пенсіонерку госпіталізували, і зараз вона перебуває під наглядом лікарів.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі літні жінки посварилися і затіяли бійку через банкомат.

Бійка трапилася в одному з відділень ПриватБанку.

Як виявилося, одна жінка напала на людей через те, що вони довго стояли біля банкомату.

"Вони довго чухаються, а мені потрібно терміново оплату зробити. Це ж не справа, що ці корови не вміють користуватися банкоматом», - пояснює охоронцеві банку нападниця.

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