На Одещині маленькі діти провалилися під лід
Водій вантажівки побачив, як три дитини, які грали на замерзлому Тилігульському Лимані, раптово провалилися під лід, передає volnorez.
Чоловік кинувся на допомогу, але тонкий лід не витримував його ваги, тоді він спорудив з ременів стяжки вантажу довгу мотузку і по одному витягнув хлопців на берег.
Зараз з дітьми, яким від 8 до 10 років, все добре, вони зізналися, що пішли подивитися на лебедів.
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Раніше ми повідомляли, що в Одесі літні жінки посварилися і затіяли бійку через банкомат.
Бійка трапилася в одному з відділень ПриватБанку.
Як виявилося, одна жінка напала на людей через те, що вони довго стояли біля банкомату.
"Вони довго чухаються, а мені потрібно терміново оплату зробити. Це ж не справа, що ці корови не вміють користуватися банкоматом», - пояснює охоронцеві банку нападниця.
Також Politeka повідомляла, що під Одесою злочинець влаштував" вилов "дітей, фото:" чатує по дорозі додому зі школи"