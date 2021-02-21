В Одесі дитину пограбували прямо біля під'їзду

У 8-річного хлопчика, який після уроків повертався додому, чоловік вирвав з рук мобільний телефон.

Поліцейські оперативно розшукали нападника-ним виявився 31-річний місцевий житель.

Поліцейські встановлюють місцезнаходження смартфона, злочинець встиг продати його.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині маленькі діти провалилися під лід.

Водій вантажівки побачив, як три дитини, які грали на замерзлому Тилігульському Лимані, раптово провалилися під лід.

Чоловік кинувся на допомогу, але тонкий лід не витримував його ваги, тоді він спорудив з ременів стяжки вантажу довгу мотузку і по одному витягнув хлопців на берег.

Зараз з дітьми, яким від 8 до 10 років, все добре, вони зізналися, що пішли подивитися на лебедів.

Також Politeka повідомляла, що під Одесою злочинець влаштував" вилов "дітей, фото:" чатує по дорозі додому зі школи"