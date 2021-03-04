У минулому році на пляжах Одеси потонули більше десяти людей

Тривожну статистику оприлюднив директор департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузнєцов, пише видання УСІ .

Він зазначив, що всього співробітникам рятувально-водолазної служби вдалося врятувати 2450 осіб, у тому числі 282 дитини; 29 осіб з них вивели зі стану клінічної смерті.

На жаль, не вдалося врятувати 11 людей. Серед них, за словами Кузнєцова, двоє стрибнули з пірсу і отримали смертельні для життя травми.

Причинами загибелі людей, в більшості випадків, є купання в п'яному вигляді, проте є і такі, кому стало погано під час плавання.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області за добу зафіксували значний приріст випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

За даними РНБО, станом на 4 березня на території Одеського регіону виявили 483 випадки зараження вірусом ковід.

Загальне число хворих з початку пандемії вже досягло 87 тисячі 210 чоловік.

Не впоралися з хворобою і померли за добу 15 пацієнтів, при цьому загальна кількість загиблих від коронавірусу становить 1460 осіб.

В РНБО зазначають, що 79 тисяч 567 осіб отримали статус видужали, 6183 хворіють, у 90363 підозрюють коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за добу в Одеській області вакцинували 100 осіб.

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