У мережі показали злочинний умисел кишенькових злодіїв, які промишляють у маршрутках Одеси

Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався в міській маршрутці №185.

"Чоловік пред'являв невинному, що він вкрав телефон, відвернув увагу, а в цей час його напарник вийшов на зупинці з вкраденим телефоном і втік», - йдеться в повідомленні.

Через кілька годин телеграм-канал повідомив, що обмовив хлопця.

Як з'ясувалося, він просто став свідком того, як кишеньковий злодій витягнув у жінки телефон і вирішив їй допомогти.

"Сказав жінці щоб обшукала його і впізнала своє майно за підсумком маршрутник відкрив двері один хлопець втік другий за ним. Поліція в курсі свідчення дав, але неприємно ось так бачити, як тебе відверто поливають брудом люди, які навіть не були там. Поки ми там сперечалися, всі сиділи мовчали, як тільки хлопці втекли з телефоном відразу накинулися на мене. А я всього лише хотів жінці допомогти", - розповів він.

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