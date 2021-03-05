У мережі показали злочинний умисел кишенькових злодіїв, які промишляють у маршрутках Одеси
Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався в міській маршрутці №185.
"Чоловік пред'являв невинному, що він вкрав телефон, відвернув увагу, а в цей час його напарник вийшов на зупинці з вкраденим телефоном і втік», - йдеться в повідомленні.
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Через кілька годин телеграм-канал повідомив, що обмовив хлопця.
Як з'ясувалося, він просто став свідком того, як кишеньковий злодій витягнув у жінки телефон і вирішив їй допомогти.
"Сказав жінці щоб обшукала його і впізнала своє майно за підсумком маршрутник відкрив двері один хлопець втік другий за ним. Поліція в курсі свідчення дав, але неприємно ось так бачити, як тебе відверто поливають брудом люди, які навіть не були там. Поки ми там сперечалися, всі сиділи мовчали, як тільки хлопці втекли з телефоном відразу накинулися на мене. А я всього лише хотів жінці допомогти", - розповів він.
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