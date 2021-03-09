Таке побачиш не кожен день

Дівчина у відвертому одязі влаштувала провокаційну фотосесію в центрі Одеси

Засновник спільноти "the люди" Катерина Богачинська в чорній нижній білизні і панчохах провела яскравий перфоманс біля колишнього кінотеатру" Одеса", пише видання " Культурометр ".

В руках вона тримала плакати "купи мене дорого", "хочу пройтися тут по червоній доріжці", "buy me dear".

Таким екстравагантним чином активістка хоче привернути увагу до проблеми історичної спадщини Одеси, що руйнується.

"Те, що відбувається сьогодні в Одесі з пам'ятками архітектури – невиправданий злочин проти історії і самих одеситів, які мовчки спостерігають, поки влада і жадібні власники дерибанять ласі шматочки землі в самому центрі нашого міста, а будівлі вмирають на наших очах», - розповіла вона.

Раніше ми повідомляли, що повністю роздягнений молодий чоловік розгулював центральними вулицями, незважаючи на холодну погоду.

Його помітили ввечері 8 березня в Чорноморську Одеської області. Місцеві жителі побачили, як голий неадекват забрався в під'їзд одного з будинків на проспекті Миру і викликали правоохоронців.

Хлопця затримали і передали співробітникам швидкої. За словами медиків, він перебував під впливом наркотичних речовин.

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