Погода в Одесі в кінці робочого тижня різко погіршитися, у зв'язку з цим оголошено штормове попередження

Зима пішла, а весна почала підносити неприємні погодні сюрпризи, які можуть засмутити одеситів.

Так, в Одесу повернулося похолодання і сильний північно-західний вітер. У п'ятницю, 12 березня, вітер досягатиме штормових значень, передает Politeka.net

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, вранці та вдень у місті очікуються сильні пориви вітру 15-24 метрів на секунду. Це перший рівень небезпеки-жовтий.

Температура повітря вранці 12 березня буде + 2°... +3°С, вдень до +4°, ввечері +4°... +3°с.

Цілий день буде похмуро, вдень піде дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора.

По області також очікуються невеликі опади. Температура вночі 1-6 градусів морозу, вдень 2-7 градусів тепла. На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км.

Раніше ми повідомляли, що на півночі Одеської області раптово пішов сніг, при чому деякі райони засипало грунтовно.

Як повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області, на боротьбу з наслідками негоди виїжджали 13 снігоприбиральних машин.

Нагадаємо, що Одесу накриє дощами і вдарить мороз: синоптики повідомили, що буде з погодою в березні

Також Politeka повідомляла, що Одеську область засипало снігом: кадри наслідків негоди, краще посидіти вдома