В Одесі розгулялася негода, як і обіцяли синоптики

Сильний вітер вже встиг повалити кілька дерев. Гілка одного з них впала на припарковані автомобілі. Момент падіння показали мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Подію зафіксували вдень, 12 березня на вулиці Пастера, що в центрі Одеси.

Як видно на кадрах, у автомобіля Opel розбите заднє скло. Сусідній машині пощастило більше і її дерево практично не зачепило.

До слова, потужний атмосферний фронт насунувся на Одесу, синоптики навіть оголосили штормове попередження. Протягом дня в місті очікуються пориви вітру в 13 – 18 м/с. В деяких районах міста вже пішов сніг. Метеорологи повідомляють, що пік негоди очікується до 17:00.

Температура повітря вночі 1-4 градусів морозу, вдень до 5 градусів тепла.

Одеситів і жителів області попередили, що під час негоди без потреби не ходити по вулиці, а також не виїжджати на автомобілі.

У поліції закликали городян залишатися пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач. Також краще не паркувати свої автомобілі вздовж доріг.

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