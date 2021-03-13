В Одесі знайшли кістку віком кілька мільйонів років
Кістка шерстистого носорога або вимерлого бізона пріскуса знайшов на схилах Чорноморська палеонтолог-любитель, передає "7kanal".
Залишки стародавньої тварини, а саме фрагмент хребта, викладач Чорноморського коледжу Олександр Макаренко передав до музею університету ім. Мечникова.
Там зроблять аналіз для уточнення віку знахідки і з'ясують, кому саме вона належала.
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Раніше ми повідомляли, що в Одесі розгулялася Негода, в результаті якої дерево звалилося прямо на припаркований автомобіль.
Подію зафіксували вдень, 12 березня на вулиці Пастера, що в центрі Одеси.
Як видно на кадрах, у автомобіля Opel розбите заднє скло. Сусідній машині пощастило більше і її дерево практично не зачепило.
Нагадаємо, що автомобіль з дитиною злетів прямо в рів: кадри аварії на Об'їзній дорозі в Одесі
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