Одеситам повідомили, як відбитися тотальний карантин на роботі громадського транспорту

Як передає Politeka.net, заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 4 грудня.

Глава уряду пообіцяв, що в разі введення жорсткого карантину закривати міжміське і міжнародне сполучення не будуть.

"Транспорт буде працювати: і авіакомпанії, залізниця, міський транспорт — закривати не планують навіть при більш жорстких обмеженнях карантину», — повідомив Шмигаль.

У той же час прем'єр зазначив, що посилювати карантин в Україні до кінця грудня не мають наміру.

Він переконаний, що медична система поки справляється з напливом хворих. На даному етапі розглядається варіант введення локдауна в січні.



"Уряд має чітке уявлення того, як діяти далі. Ми продовжуємо щодня стежити за медичною системою, ведемо діалог з регіонами щодо оптимальних і збалансованих заходів, просуваємо ініціативи для підтримки бізнесу», — зазначив Шмигаль.

А тим часом в Одеській області неухильно зростає кількість хворих ковід.

Станом на ранок 4 грудня в регіоні зафіксовано ще 1211 нових випадків китайської інфекції. Це на 276 випадків більше, ніж днем раніше.

Загальна кількість хворих по Одещині становить 49 131 осіб.

За минулу добу від вірусу і супутніх захворювань померли 20 пацієнтів. Всього померлих від інфекції – 629 осіб.

Одужали 13208 жителів Одеської області, 35294 хворіють, у 49702 підозрюють коронавірус.

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