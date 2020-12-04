Одеситам повідомили, як відбитися тотальний карантин на роботі громадського транспорту

Як передає Politeka.net, заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 4 грудня.

Глава уряду пообіцяв, що в разі введення жорсткого карантину закривати міжміське і міжнародне сполучення не будуть.

"Транспорт буде працювати: і авіакомпанії, залізниця, міський транспорт — закривати не планують навіть при більш жорстких обмеженнях карантину», — повідомив Шмигаль.

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У той же час прем'єр зазначив, що посилювати карантин в Україні до кінця грудня не мають наміру.

Він переконаний, що медична система поки справляється з напливом хворих. На даному етапі розглядається варіант введення локдауна в січні.

"Уряд має чітке уявлення того, як діяти далі. Ми продовжуємо щодня стежити за медичною системою, ведемо діалог з регіонами щодо оптимальних і збалансованих заходів, просуваємо ініціативи для підтримки бізнесу», — зазначив Шмигаль.

карантин, транспорт, українці

А тим часом в Одеській області неухильно зростає кількість хворих ковід.

Станом на ранок 4 грудня в регіоні зафіксовано ще 1211 нових випадків китайської інфекції. Це на 276 випадків більше, ніж днем раніше.

Загальна кількість хворих по Одещині становить 49 131 осіб.

коронавірус, лікарня

За минулу добу від вірусу і супутніх захворювань померли 20 пацієнтів. Всього померлих від інфекції – 629 осіб.

Одужали 13208 жителів Одеської області, 35294 хворіють, у 49702 підозрюють коронавірус.

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