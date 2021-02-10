8 лютого на Одеському узбережжі вирував потужний шторм Трістан
Висота хвиль досягала 1,9 метра, що призводило до того, що деякі конструкції на пляжах ламалися і їх відносило в море.
Кадри наслідків стихії опублікувало видання "048.ua".
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Раніше ми повідомляли, що погода продовжує доставляти неприємності одеситам, тепер вулиці перетворилися на річки.
Якщо в понеділок було дуже складно переміщатися по місту через ожеледицю і обмерзання дерев, крони яких могли в будь-який момент посипатися на голову, то у вівторок через дощ і тане сніг утворився справжній потоп.
Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "Такого моря ви ще не бачили"
Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження
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