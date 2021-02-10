Під Одесою сталася аварія
В Овідіопольському районі, сталася ДТП, в якій постраждали три людини.
Травмованого водія затиснуло в салоні. Тільки коли на виклик приїхали рятувальники за допомогою спеціального обладнання вдалося витягнути чоловіка з авто. Постраждалих передали медикам.
Встановлюються подробиці.
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Раніше ми писали, що на Одещині вкрали ящик для пожертвувань .
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.
Чоловік зайшов в один з офісів Чорноморська і вкрав звідти ящик для пожертвувань і поїхав на особистому авто.
У місті та області оголосили план "Перехоплення".
Поліцейські оперативно виявили автомобіль. На вимогу зупинитися водій не реагував, в ході переслідування, патрульні наздогнали і заблокували машину.
Правоохоронці затримали двох чоловіків, які перебували в машині.
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