Під Одесою сталася аварія

В Овідіопольському районі, сталася ДТП, в якій постраждали три людини.

Травмованого водія затиснуло в салоні. Тільки коли на виклик приїхали рятувальники за допомогою спеціального обладнання вдалося витягнути чоловіка з авто. Постраждалих передали медикам.

Встановлюються подробиці.

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Раніше ми писали, що на Одещині вкрали ящик для пожертвувань .

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.

Чоловік зайшов в один з офісів Чорноморська і вкрав звідти ящик для пожертвувань і поїхав на особистому авто.

У місті та області оголосили план "Перехоплення".

Поліцейські оперативно виявили автомобіль. На вимогу зупинитися водій не реагував, в ході переслідування, патрульні наздогнали і заблокували машину.

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які перебували в машині.

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