В Одесі вандали понівечили скульптуру

Одну з двох парних скульптур левів біля Воронцовського палацу в Одесі зіпсували вандали, передає "Топор".

Фігури перенесли на нинішнє місце після Другої світової війни і являють собою великі скульптури левів, які тримають лапу на кулі.

Кілька років тому їх повністю відреставрували, але вандали зірвали свою злість на скульптурах.

Раніше ми повідомляли, що погода продовжує доставляти неприємності одеситам, тепер вулиці перетворилися на річки.

Якщо в понеділок було дуже складно переміщатися по місту через ожеледицю і обмерзання дерев, крони яких могли в будь-який момент посипатися на голову, то у вівторок через дощ і тане сніг утворився справжній потоп.

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