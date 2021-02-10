В Одесі вандали понівечили скульптуру
Одну з двох парних скульптур левів біля Воронцовського палацу в Одесі зіпсували вандали, передає "Топор".
Фігури перенесли на нинішнє місце після Другої світової війни і являють собою великі скульптури левів, які тримають лапу на кулі.
Кілька років тому їх повністю відреставрували, але вандали зірвали свою злість на скульптурах.
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Раніше ми повідомляли, що погода продовжує доставляти неприємності одеситам, тепер вулиці перетворилися на річки.
Якщо в понеділок було дуже складно переміщатися по місту через ожеледицю і обмерзання дерев, крони яких могли в будь-який момент посипатися на голову, то у вівторок через дощ і тане сніг утворився справжній потоп.
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