У лікарнях Одеси знаходяться 211 пацієнтів з коронавірусом

Про це повідомили в прес-службі мерії.

За інформацією на 12 лютого, в міській інфекціонці перебувають 144 пацієнти з COVID-19

49 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані-95 пацієнтів, з яких двоє отримують кисневу терапію.

Раніше ми писали, що в Одесі вандали понівечили скульптуру.

Одну з двох парних скульптур левів біля Воронцовського палацу в Одесі зіпсували вандали.

Фігури перенесли на нинішнє місце після Другої світової війни і являють собою великі скульптури левів, які тримають лапу на кулі.

Кілька років тому їх повністю відреставрували, але вандали зірвали свою злість на скульптурах.

Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "Такого моря ви ще не бачили".

Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження.

Також Politeka писала, перекрито рух: обмежено проїзд по Одеській трасі, деталі термінового рішення.