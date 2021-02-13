У лікарнях Одеси знаходяться 211 пацієнтів з коронавірусом
Про це повідомили в прес-службі мерії.
За інформацією на 12 лютого, в міській інфекціонці перебувають 144 пацієнти з COVID-19
49 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані-95 пацієнтів, з яких двоє отримують кисневу терапію.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Фаворитка "Голосу країни" Міла Нітіч порвала з продюсером, всі подробиці конфлікту: "Він мене іноді…"
Нікітюк не стрималася і сказала, що думає про сварку Кароль з Поляковою: "Офігела просто!"
Кароль після скандалу з "плакальницею" обтягнулася латексом і показала нову себе: "Нехай Полякова подавиться..."
Незадоволений Ткач з "Квартал 95" закотив істерику дружині на курорті: "Віка, а чого ми, як дурні…»
Раніше ми писали, що в Одесі вандали понівечили скульптуру.
Одну з двох парних скульптур левів біля Воронцовського палацу в Одесі зіпсували вандали.
Фігури перенесли на нинішнє місце після Другої світової війни і являють собою великі скульптури левів, які тримають лапу на кулі.
Кілька років тому їх повністю відреставрували, але вандали зірвали свою злість на скульптурах.
Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "Такого моря ви ще не бачили".
Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження.
Також Politeka писала, перекрито рух: обмежено проїзд по Одеській трасі, деталі термінового рішення.