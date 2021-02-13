В Одеській області звільнили зі снігових заметів машину швидкої допомоги

12 лютого рятувальникам надійшло повідомлення, що в снігу застрягли 3 машини і потрібна допомога, інформує прес-служба ДСНС

Рятувальники за допомогою буксирувального троса витягли автомобілі на проїжджу частину, про допомогу отримали 6 осіб.

Машина швидкої допомоги злетіла з дороги і застрягла в сніговому заметі. В авто медиків перебувала хвора громадянка 1939 року. Рятувальники відбуксирували швидку та надали допомогу 5-ти людям.

Раніше ми писали, що в Одесі вандали понівечили скульптуру.

Одну з двох парних скульптур левів біля Воронцовського палацу в Одесі зіпсували вандали.

Фігури перенесли на нинішнє місце після Другої світової війни і являють собою великі скульптури левів, які тримають лапу на кулі.

Кілька років тому їх повністю відреставрували, але вандали зірвали свою злість на скульптурах.

Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "Такого моря ви ще не бачили".

Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження.

Також Politeka писала, перекрито рух: обмежено проїзд по Одеській трасі, деталі термінового рішення.